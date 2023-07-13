Израиль отреагировал на решение сжечь Тору

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил решение властей Швеции дать разрешение на публичное сожжение свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме.

"Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сжечь Танах (Священное Писание или еврейская Библия, в которую входит Тора) перед посольством Израиля в стране. Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб Святому святых еврейского народа. Священные книги всех религий должны уважаться", - написал Нетаньяху в соцсетях.

Ранее в пятницу стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков еврейской и христианской Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу.

Президент Израиля Ицхак Герцог также осудил данное решение, назвав подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова.

"Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение сжигать священные книги. Как президент государства Израиль я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию - вечную книгу еврейского народа", - заявил он.