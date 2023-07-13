Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:33

Лидеры марионеточного сепаратистского режима вывели жителей Ханкенди на улицы накануне переговоров в Брюсселе. Участники акции, состоявшейся по призыву Гургена Нерсисяна, называющего себя «государственным министром», прошли сначала к офису Международного Красного Креста, затем к штабу российских миротворцев, жалуясь на «гуманитарную катастрофу». В прямом смысле этого слова загнанные в угол сепаратисты организовали акцию в основном для привлечения внимания Запада накануне брюссельских переговоров. Заодно, по всей видимости, рассчитывая получить помощь у России и добиться некоторого давления Москвы на Азербайджан.

Собравшиеся утверждают, что в подконтрольной России части Карабаха «царствует голод», хотя местные жители-армяне в беседе с армянской службой «Радио Свобода» говорят совершенно в ином контексте. О голоде в Ханкенди речи пока не идет, хотя полки местных магазинов пустеют, а товары первой необходимости найти все труднее. Российские миротворцы на этом фоне обеспечивают себя провизией с помощью вертолетов. В целом же, проведенная накануне переговоров в Брюсселе акция никак не может изменить сложившуюся ситуацию и усилить давление на Баку под лозунгом «гуманитарного кризиса». Ведь Азербайджан считает этнических армян, проживающих в Карабахе, своими гражданами и готов полностью удовлетворить их потребности, в том числе потребности в продуктах питания. А для этого вовсе не нужна дорога Горус - Лачин - Ханкенди: продукты питания и прочие товары можно доставить более удобным и коротким путем через равнинный Карабах, в частности Агдам. Отметим, что сегодня, 14 июля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.