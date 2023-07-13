Сепаратисты вывели жителей Ханкенди на улицы новый поворот
Лидеры марионеточного сепаратистского режима вывели жителей Ханкенди на улицы накануне переговоров в Брюсселе. Участники акции, состоявшейся по призыву Гургена Нерсисяна, называющего себя «государственным министром», прошли сначала к офису Международного Красного Креста, затем к штабу российских миротворцев, жалуясь на «гуманитарную катастрофу».
В прямом смысле этого слова загнанные в угол сепаратисты организовали акцию в основном для привлечения внимания Запада накануне брюссельских переговоров. Заодно, по всей видимости, рассчитывая получить помощь у России и добиться некоторого давления Москвы на Азербайджан.
Собравшиеся утверждают, что в подконтрольной России части Карабаха «царствует голод», хотя местные жители-армяне в беседе с армянской службой «Радио Свобода» говорят совершенно в ином контексте. О голоде в Ханкенди речи пока не идет, хотя полки местных магазинов пустеют, а товары первой необходимости найти все труднее. Российские миротворцы на этом фоне обеспечивают себя провизией с помощью вертолетов.
В целом же, проведенная накануне переговоров в Брюсселе акция никак не может изменить сложившуюся ситуацию и усилить давление на Баку под лозунгом «гуманитарного кризиса». Ведь Азербайджан считает этнических армян, проживающих в Карабахе, своими гражданами и готов полностью удовлетворить их потребности, в том числе потребности в продуктах питания. А для этого вовсе не нужна дорога Горус - Лачин - Ханкенди: продукты питания и прочие товары можно доставить более удобным и коротким путем через равнинный Карабах, в частности Агдам.
Отметим, что сегодня, 14 июля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.
Согласно информации, обнародованной МИД, в ходе встречи была обсуждена недавняя ситуация на погранпереходе Лачин, а также деятельность МККК в Ханкенди.
Министр Байрамов, комментируя последнюю ситуацию, связанную с деятельностью пункта пропуска «Лачин», заявил, что обстрелы КПП, произошедшие 15 июня, а также попытки водителей-армян ввезти в Азербайджан контрабандные товары на автомобилях, принадлежащих МККК, расцениваются Баку как посягательство на суверенитет страны.
Азербайджанская сторона также одобряет то, что в офисе МККК признали наличие таких недопустимых фактов. МККК ранее выразила готовность расторгнуть контракты с допустившими нарушения водителями.
Из выступления главы МИД становится ясно, что официальный Баку вовсе не готовится проводить в Карабахе «этническую чистку» или «морить голодом» проживающих там армян, вопреки проводимой пропаганде. Распускающие такие слухи вовсе не озабочены проблемами армян: их цель — сорвать мирный процесс и не дать погаснуть очагу сепаратизма.
К слову, представители властей Армении также информируют карабахских армян о безальтернативности начала диалога с Баку. Комментируя акцию в Ханкенди, депутат Саркис Ханданян от правящей партии «Гражданский договор» заявил, что необходимо вести прямые переговоры с властями в Баку, дабы обеспечить безопасность и права проживающих в Карабахе армян.
Правда, Ханданян не уточнил формат переговоров. Тем не менее Ереван часто говорит о важности создания некоего международного механизма переговоров между представителями Баку и Ханкенди. Азербайджанская сторона не видит необходимости участия какой-либо третьей стороны в диалоге с этническими армянами. Азербайджан предлагает совершенно понятный, простой и соответствующий послевоенным реалиям механизм: ликвидацию сепаратистских структур, разоружение и удаление незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. В этих условиях нет никаких препятствий для ведения прямого диалога о реинтеграции карабахских армян…