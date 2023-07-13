Кремль поспешил опровергнуть слова Эрдогана обновлено 18:36
Россия не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки, заявил Интерфаксу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Никаких заявлений на этот счет мы не делали», — сказал Песков.
На этой неделе стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с предложениями, как упростить экспорт российского продовольствия и удобрений, чтобы продлить действие «Черноморской зерновой инициативы». Накануне Путин заявил, что обещания, данные России в ходе обсуждения сделки, не были выполнены. «Пусть исполнят российские условия сделки, и мы сразу к ней снова присоединимся», — сказал Путин, добавив, что подумает, как поступить с зерновой сделкой, срок действия которой истекает в понедельник 17 июля.
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Президент России Владимир Путин согласился продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает на следующей неделе, сообщает AFP со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы готовимся встретить Путина в августе и договорились о продлении Черноморского зернового коридора», — цитирует агентство Эрдогана.
Российские чиновники эту информацию пока не комментировали.