Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар у нефтепроводов в Баку

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о пожаре на участке вокруг нефтепроводов в Низаминском районе Баку.

Как сообщили в МЧС, на территорию прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря их оперативным мероприятиям огонь был потушен, не допущено его распространение на проходящие рядом нефтепроводы и электропровода. В результате пожара выгорела сухая трава и кустарники на площади 250 кв.м.