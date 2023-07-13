Россия сорвала поставки Ирану оплаченных Су-35

По их словам, Тегеран заказал 50 истребителей у Москвы еще во время второго президентского срока Хасана Роухани, который закончился в 2021 году. Тогда Россия обещала выполнить контракт в 2023 году. Однако теперь ни один из источников среди иранских чиновников не ожидает, что Москва сдержит слово.

Россия не поставила Ирану крупную партию истребителей Су-35, которую Тегеран полностью оплатил и ожидал получить в 2023 году, пишет Bourse & Bazaar со ссылкой на источники.

О проблемах с закупкой военной техники у Москвы стало известно из заявления командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди. «Что касается закупки истребителей Су-35, они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью», — сказал Вахеди в интервью государственному телевидению.

Новые истребители необходимы Тегерану для обновления парка ВВС, который в основном состоит из американских самолетов, находившихся на вооружении еще до революции 1979 года.

Один из сотрудников службы безопасности Ирана выразил разочарование тем, что «несогласованное интервью» Вахеди привлекло внимание к проблемам с поставками. Иранские официальные лица смущены невыполнением Россией своих обязательств, но они считают этот вопрос слишком деликатным для публичного обсуждения.

Чтобы ускорить поставки Су-35, в прошлом году Иран согласился передать России сотни беспилотников.

В Иране считают, что одна из возможных причин задержки с поставками Су-35 — влияние Израиля. В июне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил российским властям, что крайне обеспокоен растущим военным сотрудничеством Москвы с Тегераном, писал Axios со ссылкой на нескольких израильских депутатов. В свою очередь Израиль до сих пор отказывался поставлять Украине системы наступательного оружия, а также оборонительную систему «Железный купол».