Комитет Сената принял решение по новому послу США в Азербайджане

Комитет Сената США по международным отношениям поздно вечером 13 июля по местному времени подтвердил кандидатуру Марка Либби, выдвинутую президентом Джо Байденом на пост посла в Азербайджане, открыв путь для его вероятного утверждения полным составом Сената в ближайшие дни. Об этом сообщает Turan со ссылкой на источник в Сенате США.

«Его кандидатура уже внесена в исполнительный календарь Сената», — сказал источник.