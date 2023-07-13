Разведка Эстонии прогнозирует крупный успех ВСУ на фронте

На брифинге в Минобороны Эстонии 14 июля Гросберг рассказал, что ВСУ уничтожают командные пункты и логистические центры российских войск точечными ударами. Он также сообщил об успехах украинских сил в районах под Бахмутом и признаках истощения российских резервов. «Все это говорит о том, что украинцы близки к крупному успеху», — считает Гросберг.

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг уверен, что украинская армия близка к «большому успеху» во время контрнаступления. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Подготовительные наступательные операции ВСУ, по его словам, направлены на то, чтобы сковать российские части на узких участках и найти слабые места для прорыва. С этой же целью атакуются важные транспортные узлы, логистические пункты и центры управления российской армии в тылу, объяснил он.

По данным эстонской разведки, украинским подразделениям под Бахмутом удалось захватить ключевые участки местности к северу и югу от города, что дает возможность вести артиллерийский обстрел удерживаемого российскими войсками города и контролировать ведущие к нему дороги. Это, по словам Гросберга, осложняет снабжение расположенных там российских подразделений.

На южном фронте, в районе Запорожья и Великой Новоселовки, украинские подразделения увеличили занимаемую площадь и точечными ударами уничтожают ключевые объекты РФ, сказал Гросберг.

Полковник также сообщил, что на северо-востоке, на Сватовском и Купянском направлениях российские войска хоть и нанесли наибольшее число ударов и добились определенных успехов, но пока далеки от тактического прорыва. Цель давления там — заставить Украину перебросить войска из-под Бахмута и других мест, где они добились успеха, пояснил Гросберг.