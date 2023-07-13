Ильхам Алиев и Шарль Мишель проводят переговоры в Брюсселе фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 14 июля, прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

В Брюсселе в настоящее время проходит встреча Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее на официальном сайте Совета Евросоюза сообщалось, что 15 июля состоится трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.