Ильхам Алиев и Шарль Мишель проводят переговоры в Брюсселе фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 14 июля, прибыл с рабочим визитом в Брюссель.
В Брюсселе в настоящее время проходит встреча Ильхама Алиева с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Ранее на официальном сайте Совета Евросоюза сообщалось, что 15 июля состоится трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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