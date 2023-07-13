Воспитательницу детсада казнили за отравление детей

Народный суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детсада, отравившей 25 воспитанников нитритом натрия, сообщает «Пэнпай».

В одном из детсадов Цзяоцзо в марте 2019 года произошло массовое пищевое отравление воспитанников. В ходе расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила нитрит натрия в кашу дошкольников. 25 детей пострадали, один после десяти месяцев лечения скончался.

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой. Кроме того следователи выяснили, что женщина из-за бытовой ссоры в 2017 году подсыпала в напиток мужа тот же нитрит натрия, в результате он получил отравление средней тяжести. Отравительницу казнили 13 июля.