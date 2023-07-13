Российским нефтекомпаниям поручили сократить экспорт нефти

По их словам, рекомендация снизить нефтяной экспорт была дана на закрытом совещании, которое нефтегазовые чиновники провели на этой неделе с топ-менеджерами отрасли.

Уже в июле, согласно поручению, отгрузки нефти из западных морских портов России снизятся на 500 тысяч баррелей в сутки относительно мая, до 1,9 млн баррелей в день. В августе, как утверждают источники Reuters, экспорт из Усть-Луги, Приморска и Новороссийска может сократиться еще на 100-200 тысяч баррелей в сутки.

Решение сократить экспорт было принято после того, как в конце мая Саудовская Аравия призвала Россию выполнить данные ранее обещания. Сам Эр-Рияд срезал поставки на мировой рынок на 1 млн баррелей в день, чтобы приподнять цены, упавшие с пиков начала войны практически вдвое. В марте цена сорта Brent опускалась до $70 за баррель против рекордных $139 в первые недели вторжения в Украину.