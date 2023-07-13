Полицейские в России нагрянули в мечеть во время намаза видео
В подмосковном городе Дзержинске сотрудники полиции пришли в мечеть для проверки документов во время совершения верующими намаза.
Возможно, из-за того, что в мечети ходят без обуви, а оперативники ботинки не сняли, произошел конфликт. Судя по видео, один из мужчин потянулся рукой к ногам полицейского. Сотрудник полиции расценил этот жест как попытку дотронуться до автомата. Это вызвало словесную перепалку, после которой стороны разошлись.
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