В Белом доме прокомментировали слова Байдена о «проигравшем Путине»

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью «Голосу Америки» прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о том, что президент России Владимир Путин «проиграл войну» в Украине.

По словам Кирби, стратегические цели Путина в войне против Украины провалились: «Он (Путин) хотел стереть Украину как независимое государство с лица земли. Он хотел устранить администрацию Зеленского. Он хотел подчинить Украину и сделать ее частью России в виде провинции. И ничего из этого ему не удалось», – отметил Кирби, добавив, что Путин также не сумел «разделить Запад, расколоть НАТО и показать, что между США и союзниками существует разобщенность».

Кирби также пообещал поддержку Украины странами «Большой семерки» в сфере безопасности до ее вступления в Североатлантический альянс: «Я не могу назвать вам конкретные сроки, но в период до того, как Украина станет членом НАТО, фактически с сегодняшнего дня, эти обязательства по поддержке безопасности будут продолжаться».