В Генштабе Украины рассказали, где идут самые тяжелые бои

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Указывается, что в течение суток на этих направлениях произошло около 20 боевых столкновений.

Также сообщается, что авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.