Утвержден предварительный список участников Госпрограммы по обучению за рубежом

Подведены предварительные итоги за 2023-2024 учебный год по «Государственной программе по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом на 2022-2026 годы», утвержденной указом президента Азербайджанской Республики. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве науки и образования.

По предварительным результатам конкурса всего 134 кандидата были допущены к участию в госпрограмме в соответствии с критериями соответствующих правил отбора и завоевали звание участника программы.

Среди молодых людей, получивших стипендии, 6 человек поступили в Университетский колледж Лондона, 3 человека - в Гарвардский университет, 1 - в Массачусетский технологический институт, 2 - в ETH Zurich, 2 - в Имперский колледж Лондона, 3 - в Колумбийский университет, 1 - в Стэнфордский университет.

Кандидаты, верно подавшие документы на начальном этапе в рамках Госпрограммы, приглашаются на этап собеседования. Ожидается, что результаты других претендентов на участие в конкурсе будут обнародованы в ближайшие недели.