«Короля преступного мира Казахстана» приговорили в России

Московский городской суд отправил на девять лет в колонию вора в законе из Казахстана Айткали Маймушева, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков. Защита криминального авторитета планирует обжаловать приговор, пишет «Коммерсант».

Суд установил, что 65-летний Маймушев, известный как «король преступного мира Казахстана», стремился получить «высокий криминальный статус и влияние в преступной среде» с ранней юности. Уже в начале 1970-х он отметился в нескольких эпизодах хулиганства, наносил потерпевшим сначала легкие телесные повреждения, затем — вред здоровью средней тяжести, занимался вымогательством, а в 1973 году впервые попал в колонию.

После отбытия первого срока он получил следующий и в дальнейшем выходил на свободу лишь для того, чтобы через некоторое время вновь отправиться в одну из зон.

По мнению Мосгорсуда, рецидивист доказал так «коллегам» свою «приверженность преступной идеологии» и в 1997 году примерно полтора десятка действующих на тот момент воров в законе согласились принять его в свое сообщество.

Получив статус и заручившись поддержкой других «лидеров преступного мира», Маймушев стал курировать «различные сферы уголовной деятельности» в Ленинградской, Ивановской, Московской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, включая Горный Алтай.

Во время очередного вояжа Маймушева в Россию, совершенного летом прошлого года, московские полицейские обнаружили у него запрещенные препараты. В окончательном варианте предъявленных ему обвинений к наркотической статье 228 УК РФ добавилась еще и «воровская» ч. 1 ст. 210.1 УК РФ.