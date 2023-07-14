Главком ВСУ: «Мы будем убивать врага своим оружием»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что будет сражаться с напавшей на Украину Россией на своих условиях. Об этом он сказал в интервью Washington Post.

Западные союзники, опасаясь эскалации войны с Россией, поставили Украине условие о том, что предоставленные ими ВСУ ракеты большой дальности и другие боеприпасы не могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Поэтому, по словам главкома ВСУ, для ударов по российской территории Украина использует только оружие украинского производства.

«Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?» — заявил Залужный американскому изданию.

«Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин… применит ядерное оружие? А детям, которые умирают, все равно». «Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. В войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры побоятся применить свое оружие, мы будем убивать своим», — сказал командующий украинской армией.

Украина ранее заверила США, что не будет использовать полученное от американцев оружие для нанесения ударов по территории России.