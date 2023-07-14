Глава украинской разведки: «Мы это делали и будем делать...»
Украина убивает «врагов государства» по типу «Моссада» в Израиле, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.
«Если вы имеете в виду «Моссад» как организацию, которая известна тем, что устраняет врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует», - заявил Буданов, добавив, что «россияне не прекращают попыток убить меня, но все это бесполезно».
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