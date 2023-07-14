Залужный обещает вернуть Крым: «Меня никто не остановит»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что как только у Украины появятся ресурсы, он бы хотел освободить Крым. Об этом Залужный сказал в интервью Washington Post.

Отмечается, что главком ВСУ хотел бы вернуть Крымский полуостров, даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция президента РФ Владимира Путина, если украинские войска когда-нибудь достигнут этой территории.

«Как только у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», - заявил Залужный.