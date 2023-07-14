В Грузии обвиняют приехавшего к Саакашвили врача из Польши

В доказательство служба опубликовала видео, где мужчина достает что-то, завернутое в салфетку, из ботинка.

Пенитенц и арная служба Грузии заявила, что приехавший к экс-президенту Михаилу Саакашвили польский врач пытался вынести в обуви взятый у него образец. Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

Теперь повторный визит польских врачей к Саакашвили под вопросом, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. По его словам, ему непонятны действия польского медика, входившего в группу.

«Упомянутое действие со стороны врача добавляет еще большей двусмысленности несовместимому с врачебно-этическими и правовыми нормами поведению. Это не может быть объяснено логически… Пенитенциарная служба и так предоставила им право забрать пробу, взятую в официальном порядке», – заявил Брегадзе.

Министр юстиции Грузии предложил МИД страны потребовать у посольства Польши объяснений в связи с действиями польского врача.

Директор клиники «Вивамед» заявил, что польские врачи изначально запросили образцы ногтей, волос. Они получили их официально, пробы были опечатаны и вынесены из клиники с согласия Пенитенциарной службы. Он также назвал инцидент необъяснимым.