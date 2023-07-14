Лавров «агрессивно» отреагировал на призыв Борреля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров «агрессивно» отреагировал на его призыв на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы из Украины, а также назвал это частью «заговора Запада». Об этом сообщает Reuters.

«Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения. Он сказал, что все это «заговор Запада». Война будет продолжаться, потому что Россия совсем не готова прекратить агрессию и вывести войска», – рассказал Боррель.