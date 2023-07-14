Среди гостей были помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипмиссий.

На открытии вечера был представлен видеоролик об истории Дней поэзии Вагифа. 14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии с участием общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в рамках этой поездки Гейдар Алиев дал поручение по проведению Дней поэзии Вагифа. Начиная с той даты и до 1991 года Дни поэзии Вагифа начинались на родине поэта - в Газахе и продолжались на Джыдыр дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуша от армянской оккупации Дни поэзии Вагифа вновь, в третий раз, проводятся в культурной столице Азербайджана. Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, как и все другие исторические памятники, подвергся армянскому вандализму. Он был полностью восстановлен Фондом Гейдара Алиева, и его второе открытие состоялось в августе 2021 года.