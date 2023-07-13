В США идет «тщательная и безжалостная подготовка» к победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, соратники Трампа уже создали несколько аналитических центров для продвижения своего босса. «У следующей администрации Трампа будут конкретные планы и ноу-хау для их реализации», – пишет издание.

В публикации говорится, что «вторая версия Трампа» может оказаться более дисциплинированной и нацеленной на достижение результатов. При этом издание считает, что в случае победы Трампа на выборах в 2024 году США могут отказаться от модели либеральной демократии и стать похожими на консервативную Венгрию.