В Пентагоне оценили контрнаступление Украины

Как сообщает официальный сайт Пентагона, США хотели бы более быстрого продвижения ВСУ, но все равно довольны действиями военных Украины.

«Они используют новое оборудование и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил», – цитирует УНИАН представителя Минобороны США.

По его словам, на поле боя украинские бойцы работают в отличной последовательности: «Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и, если учесть все это, то это просто впечатляет».