Кадыров надеется на выбор народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен принять участие в следующих выборах на должность руководителя республики.

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и, если народ изберет, буду продолжать работать», - заявил Кадыров в видео, опубликованном в телеграм-канале.

Он призвал население не верить всевозможным слухам и домыслам, распускаемым «провокаторами».