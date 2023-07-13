Госсекретарь США раскритиковал Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на прошедшем в Джакарте совещании глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не услышал от министра иностранных дел РФ ничего, что хотя бы намекало на какие-нибудь изменения в позиции России относительной войны в Украине.

По его словам, «существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы, и тем, что мы услышали от министра Лаврова». Об этом сообщает Reuters.

«Я не услышал ничего от министра Лаврова, чтл свидетельствовало бы об изменении направления действий России в Украине, – отметил Блинкен. - В отличие от США и многих других стран, он сосредоточен исключительно на негативном контексте в повестке и фактически приписывает Соединенным Штатам любую проблему в мире».