По словам канцлера, расходы Украины на оборону от российского вторжения сегодня сравнялись со всем ее госбюджетом до войны. «Представьте себе это в Германии? Понятно, что Украина в одиночку не способна нести эту нагрузку», - констатировал Шольц.

Объемы поставок оружия в Украину за счет Германии с начала российского вторжения и до 2027 года составят примерно 17 миллиардов евро, сообщил канцлер Олаф Шольц.

Обсуждать вопросы послевоенного урегулирования, например, идею Алексея Навального о выплате Москвой репараций Киеву из доходов от продажи нефти и газа, Шольц отказался, заметив, что, по его мнению, следует сконцентрироваться на том, что требуется сегодня, и «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». «Как человек, как гражданин, как немец и как европеец я желаю успеха Украине», - заверил Шольц.

По его словам, Германия — вторая после США по объему предоставленной Киеву военной помощи. Он подчеркнул, что агрессивная война России «продолжает влиять на нашу жизнь и очень сильно волновать всех нас».

11 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 млн евро. По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы ПВО Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna. В мае Германия объявила о пакете вооружений для Украины на сумму 2,7 млрд евро в преддверии визита президента Зеленского.