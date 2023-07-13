Генерал российской армии Сергей Суровикин, который пропал после мятежа ЧВК «Вагнер», все еще арестован и находится за решеткой.

«Он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится», — сообщает российский телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников СМИ, решение, что делать с Суровикиным, до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба. По мнению источников, сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только «бесконтрольно поставлял Пригожину боеприпасы».

В последний раз Сергей Суровикин появился публично 24 июня — в своем видеообращении он призвал «вагнеровцев» прекратить поход на Москву.