«Вагнер» будет «передавать опыт» белорусским военным

Минобороны Беларуси официально подтвердило, что наемники ЧВК «Вагнер» прибыли в лагерь под Осиповичами в Могилевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В репортаже говорится, что бойцы частной военной компании работают инструкторами для военнообязанных из территориальной обороны Беларуси.

«В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных сил и бойцов ЧВК «Вагнер». Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в телеграм-канале Минобороны Беларуси.