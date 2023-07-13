В Грузии ждут: каково будет решение Зурабишвили?

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, комментируя инициативу Верховной рады Украины, выразил надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили по вопросу помилования экс-главы государства Михаила Саакашвили будет действовать согласно интересам Грузии, а не «под чью-то диктовку». Об этом пишут грузинские СМИ.

14 июля Верховная рада Украины приняла проект обращения к президенту Грузии и парламентам стран ЕС, в котором говорится о необходимости помилования Саакашвили из гуманитарных соображений.

В конце июня Зурабишвили сразу после обнародования промежуточного отчета Еврокомиссии о выполнении страной условий для получения статуса кандидата в ЕС помиловала руководителя оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия.

«Надеюсь, что хотя бы в этом случае (Зурабишвили) примет такое решение, которое в интересах страны, и будет действовать не под диктовку чьих-то интересов, а под диктовку интересов страны. Посмотрим, какова будет ее позиция», – заявил Кобахидзе журналистам.

Он считает, что общество Грузии должно увидеть, с какой целью украинские власти решили обратиться к Зурабишвили. Кобахидзе отмечает, что в этом видна «координация», единственная цель которой – беспорядки в Грузии, которые в итоге приведут к открытию «второго фронта».