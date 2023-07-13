Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 03:07

Прошло несколько дней после саммита НАТО в Вильнюсе, но в США не утихают споры в отношении того, был ли он успешным или же стал «дипломатической катастрофой». Мнения маститых политиков и журналистов, как в Америке, так и в Европе порой диаметрально противоположны. «Мы видим перспективы для Украины в НАТО в качестве полноправного члена, -убеждена министр иностранных дел Финляндии, страны, которая сама недавно вступила в Североатлантический альянс Элина Валтонен. - А пока этот день не настал мы должны помогать Украине на самых различных уровнях». «Пустой болтовней в течение трех дней» назвал саммит обозреватель Washington Post Джош Рогин — это ему принадлежат слова о «катастрофе». — Это было «глупой отвлекающей акцией» для НАТО.

В отношении необходимости продолжать оказывать Украине военную помощь столько, сколько понадобится, говорили все участники саммита. Разница во мнениях касалась слишком осторожной позиции президента Джо Байдена, который совершенно очевидно боится спровоцировать неадекватный ответ со стороны России. «Украинцы показали себя стойкими и умелыми бойцами, - пишет в Washington Post колумнист Макс Бут, один из ведущих американских аналитиков по Украине. — Проблема в том, что мы не даем им достаточного количества оружия. Это и позор, и ошибка одновременно. Мы должны им поставить десятки, а может быть, сотни самолетов F-16, чтобы они могли взять под контроль небо и продвинулись бы в наземных боях». «Администрация, я думаю, слишком осторожна в том, что может предпринять Россия, - говорит отставной генерал Бен Ходжес, которого мы часто цитируем. — Какого черта мы тратим столько времени, беспокоясь о том, что сделает Россия? Я представляю груз ответственности, лежащей на плечах президента. Но мы волей или неволей позволяем втянуть себя в ядерный шантаж России».

Вопрос сейчас стоит: что после саммита? И есть ли опасения, что, продолжая оказывать военную помощь в течение длительного времени США и их союзники делают войну в Украине бесконечной. Трудный вопрос, но в Киеве подают идею о том, как эту войну закончить. Как заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, он совершенно убежден, что Украина получит приглашение в НАТО на следующем саммите альянса, который в июле 2024 года пройдет в Вашингтоне. «Сто процентов, что это произойдет», - заявил, впрочем, довольно безапелляционно Подоляк. По его мнению, к тому времени Россия потеряет всякую способность (в силу, надо понимать разных причин, как неудач на фронте, так и внутреннего раскола в армии) вести какие бы то ни было войны. «Я предполагаю, что к тому времени Украина выиграет войну, и безо всякого сомнения этот факт нужно будет исторически зафиксировать принятием нашей страны в НАТО», - говорит Подоляк. В Вашингтоне после этого заявления начали чесать в затылках. А что, вполне может статься, что так и произойдет, говорят эксперты.

И здесь мы должны обратиться к другой теме. В июле 2024 года останется всего четыре месяца до президентских выборов в США. Байдену, который борется за переизбрание, отчаянно необходимо будет преподать избирателям какой–либо весомый успех во внешней политике. На его стороне — поддержка большинства американцев. По данным Pew Research Center 47 процентов граждан поддерживают нынешний уровень поддержки США Украины, 16 процентов считают, что этой помощи недостаточно и лишь 28 говорят, что ее слишком много. Приглашение Украины в НАТО в Вашингтоне, даже без юридического оформления этого решения, но с определением графика и времени будет на ура воспринят и союзниками Америки в мире. Сейчас 22 страны НАТО уже высказались в пользу приема Украины в альянс, и, вероятно, это число будет только расти. Приглашение Киева в НАТО станет весомым аргументом для Байдена и в случае, если на выборах он сойдется с Дональдом Трампом. Экс-президент, будучи безудержным фанфароном, неоднократно уверял нацию, что если бы он сидел в Белом доме, то «прекратил бы войну за один день». Однако мир помнит, как этот джентльмен обхаживал Владимира Путина и говорил, что он доверяет ему больше, чем собственным разведслужбам.