«Медуза» пишет, что, по словам авторов обращения, 7 июля сотрудники ОМОН во время пятничного намаза пришли в молельный дом, расположенный в многоэтажке — «не снимая уличной обуви, врывались в помещение, где молятся люди, проявляя неуважение к молящимся, с криками и нецензурными выражениями применяли физическую силу». По словам главы общины Салавата Ибатуллина, большинство их прихожан - граждане России. Он также заявил, что в ответ на требование объяснить свои действия силовики «распылили огнетушитель в сторону прихожан».

Несколько дней назад мусульманская община подмосковного города Котельники записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила защиты от действий силовиков.

В видео глава общины говорит, что «…среди прихожан есть участники специальной военной операции. Такие люди, возвращаясь домой с поля боя, чувствуют себя глубоко оскорбленными, когда видят, что дома происходит такая несправедливость…».

Духовное управление мусульман Подмосковья также выпустило заявление, в котором назвало произошедшее «вопиющим по своей бесцеремонности рейдом», а действия ОМОН сравнило с операцией по задержанию особо опасных преступников.

В то же время член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов утверждает, что «конфликт в том, что в жилом доме не должна находиться религиозная организация».

Издание «Коммерсант» отмечает, что инициаторами проверки молельного дома могли стать представители организации «Русская община». В своем телеграм-канале «Русская община ZOV», они написали 7 июля: «Только что полиция по просьбе «Русской общины» посетила две незаконные мечети, устроенные прямо в жилых домах. «Приняли» более 70 человек, ждем депортаций».

Местные жители также записали обращение к президенту РФ, в котором они поддержали проверки со стороны силовиков. Один из авторов обращения, выражая свое недовольство, заявил, что «мы не Франция, не Косово, в которых творился и творится бардак… Поток мигрантов… нужно срочно остановить. В противном случае произойдет социальный взрыв».

В поддержку жителей Котельников выступил основатель телеканала «Царьград», олигарх Константин Малофеев. По его словам, русские «никогда не делили людей по цвету кожи и вероисповеданию», но «наши гости должны уважать традиции своих русских хозяев».

Жители Котельников ранее уже записывали видеообращения к Путину, жалуясь на большое количество мигрантов в городе.