Жаля Агазаде, Гусейн Магеррамов 03:24

Расположенный в Бинагадинском районе знаменитый «Дендрапарк», когда-то считавшийся зеленым островком бакинских микрорайонов, стал прибежищем для бомжей и бродячих собак и, скорее всего, придет в полное запустение, если не будут предприняты экстренные меры. Местные жители сообщили редакции haqqin.az, что, в результате деятельности застройщиков, площадь дендрария сократилась за последние годы более чем в два раза, а сам парк представляет ныне уродливую картину, на которой строительные площадки и наспех сколоченные частные дома с «самопальными» ограждениями тесно соседствуют с реликтовыми столетними деревьями.

По рассказам жителей, часть территории парка огородил некий предприниматель, строящий здесь многоэтажный жилой дом, у которого, судя по всему, есть хорошая «крыша», поскольку связываться с ним никто не рискует. В темное время суток людям, живущим в этом районе, приходится быть максимально бдительными, ибо территория парка не освещена вообще, а по нему бродят бездомные и бегают своры собак. «Мы неоднократно жаловались на эту ситуацию, - рассказывает один из жильцов. - Приезжала полиция, а также сотрудники приюта для бездомных собак. Однако местные бомжи и, так называемые, «любители животных» сделать им ничего не дали. В результате, ситуация полностью вышла из-под контроля». Следует отметить, что за деревьями в парке ухаживают сотрудники Бакинского городского союза по озеленению, так что, гибель им не грозит. Однако вся инфраструктура парка, включая скамейки, пришла в полную негодность. А в помутневшем искусственном озере, некогда созданном, как часть интерьера парка, кто-то уже разводит рыбу.