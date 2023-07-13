Саакашвили: Даже угроза смерти не остановит меня

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсетях заявил, что «никакие репрессии, даже угроза смерти не смогут остановить мою борьбу». Об этом пишет Грузия Online.

Саакашвили поблагодарил депутатов Европарламента, которые призывают власти Грузии поддержать перевод Саакашвили в одну из стран-членов ЕС, где он сможет получить соответствующую медицинскую помощь.

«Я хотел бы поблагодарить депутатов Европарламента за их огромную солидарность. Посмотрите, как тут с утра психуют говорящие головы российского правительства — кажется, встревоженные люди звонили прямо из Москвы. Никакие репрессии, даже угроза смерти не смогут остановить мою борьбу за свободу, за Европу, за победу Украины, за возвращение Грузии на путь развития и успеха», — написал Саакашвили.