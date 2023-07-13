Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство, основное изменение состоит из двух частей. Согласно первой части изменения, срок программы продлен до 2024 г. Это означает, что прием в государственные медицинские учреждения врачей, обучавшихся за рубежом, будет продолжен до 2024 года.

Решением Государственного агентства обязательного медицинского страхования (Агентство) внесено изменение в «Программу по устранению квалифицированного кадрового дефицита в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы».

Данное решение позволит расширить доступ к медицинским услугам в рамках обязательного медицинского страхования, устранить кадровый дефицит в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB) и применению современных методов лечения.

Согласно второй части изменения, с целью оценки деятельности врачей-специалистов и условий работы приказом председателя Правления Агентства предусмотрено создание Мониторинговой комиссии. Комиссия будет проводить мониторинг для каждого врача-специалиста в течение 6 месяцев. В случае успешного прохождения мониторинга выплата поощрительных надбавок продлевается на очередной год. При неуспешном же прохождении мониторинга выплата поощрительных надбавок прекращается.

В ходе оценки учитываются профессиональная деятельность и личные качества врача-специалиста. Среди показателей, которые врач-специалист обязан достичь в течение шести месяцев профессиональной деятельности, в качестве примера можно отметить следующее:

- Количество операций, выполняемых по специальности «хирург», должно составлять не менее 120;

- Число пациентов, обследуемых по специальности «терапевт», должно составлять не менее 2400;

- Количество анализируемых заключений по специальности «радиолог», должно составлять не менее 1200;

- Количество операций по специальности «анестезиолог-реаниматолог» должно составлять не менее 240 и т.д.

Согласно программе, поощрительные надбавки врачей-специалистов по специальностям хирургического и радиологического профилей, устанавливаются в размере не менее 6500 манатов, а по специальностям терапевтического и педиатрического профилей – не менее 5000 манатов. Согласно соответствующим правилам, если поощрительные надбавки, начисленные по результатам медицинских услуг, оказанных врачами, находятся в пределах менее вышеуказанных сумм, в таком случае врачам-специалистам ежемесячно выплачиваются надбавки в размере 6500 и 5000 манатов. Например, если даже начисленная ежемесячная поощрительная надбавка хирурга общего профиля, работающего по программе, составляет 1000 манатов, ему выплачивается поощрительная надбавка в размере 6500 манатов.

В соответствии с правилами в случае, если размер поощрительных надбавок, начисленных врачам-специалистам по результатам работы, превышает 6500 и 5000 манатов, финансирование возникающей разницы осуществляется за счет средств бюджета фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных для этих целей.