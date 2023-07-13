Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:53

Массовые протесты, охватившие Францию в 2005 году при президенте Жаке Шираке, повторились в 2023 году, практически, при аналогичных обстоятельствах. В 2005 году Париж полностью парализовало, в ходе массовых беспорядков были разрушены общественные и частные здания, уничтожены автомобили, обезображены витрины магазинов и кафе… Спустя восемнадцать лет ситуация во Франции повторяется.

Следует напомнить, что 8 ноября 2005 года Жак Ширак, поняв, что ситуация выходит из-под контроля, объявил в стране чрезвычайное положение, в условиях которого полномочия правоохранительных органов были расширены, а тысячи французов - подвергнуты административным арестам. В сложнейшей социально-политической ситуации Ширак проявил, скорее всего, чрезмерную жесткость, в результате чего популярность Ширака резко упала, и вскоре он был вынужден покинуть Елисейский дворец, уступив президентское кресло амбициозному министру внутренних дел, Николя Саркози. Впрочем, ни Саркози, ни сменивший его Франсуа Оланд не смогли вернуть Францию на рельсы былой стабильности, и страна продолжала катиться вниз. Волны первых массовых протестов выявили трещины в системе французской власти и социальной сфере, которые со временем превратились в линии разлома. В результате, политическая элита страны оказалась в пике затяжного кризиса. Однако молодой банкир Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах благодаря обещаниям урегулировать кризис и реформировать политическую систему, на самом деле еще больше подорвал авторитет страны.

Недовольство Макроном выражают также и в Азербайджане, правда, уже по другим причинам. Импульсивность и противоречивые заявления президента Франции, его непоследовательность, склонность к авантюризму и откровенно рискованные шаги, не присущие лидеру великой державы, постепенно превратили Макрона в этакого политического парвеню. На довод о том, что, несмотря на все это, Макрону удалось дважды победить на президентских выборах, можно возразить, что это стало возможно только благодаря поддержке политической элиты Франции. А между тем, на фоне потери государством контроля за общественным порядком, масштабы политических демонстраций и социальных протестов во Франция растут. Достаточно пестрый спектр недовольств населения Франции, выражаемый в форме демонстраций, бунтов, погромов, уличных грабежей и бесчинств, доказывает, что причина их вовсе не в системном расизме общества или государства, а в деградации социально-политической системы. Банкротство экономики с нулевым ростом и снижающейся производительностью выбьет Францию еще до конца нынешнего десятилетия из первой десятки ведущих экономик мира.