Ульвия Худиева, собкор 04:05

В жаркий летний день без воды остались жители двух многоэтажных жилых домов в Ясамальском районе по улице Гурбана Халилова, 6. Как выяснилось, за жильцами числится долг на сумму более чем 10 тысяч манатов. Вначале неплательщикам дали месяц на погашение долга, а по истечении этого срока подачу воды перекрыли полностью. Как рассказали жители дома, столь солидный размер долга объясняется тем, что, фактически, они должны были платить за жильцов еще двух домов, поскольку коммунальщики установили в свое время единый счетчик сразу на четыре здания.

«Пару лет назад тут функционировали несколько объектов, в том числе, спортивно-оздоровительный комплекс, - рассказали «проштрафившиеся» жильцы. - Затем водопроводы были разделены, но воду отключили только нам, а на эти объекты ее подают без проблем. Парадокс в том, что до погашения долга нельзя проложить дополнительную линию подачи воды. То же самое касается и счетчиков. Вот и выходит, что порой из-за нескольких жильцов-неплательщиков без воды остается весь дом. В иных случаях ее подачу отключают, ссылаясь на старые долги. А ведь в двух зданиях более 100 квартир. В жаркие летние дни ситуация становится просто невыносимой». Отчаявшиеся жители обратились в водоканальное управление Ясамальского района, где им предложили решить вопрос через суд.