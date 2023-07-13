Крупнейшая автозаправочная сеть Азербайджана отмечает 26-летие

Сегодня компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей автозаправочной сетью в Азербайджане, отмечает 26-летие своей успешной деятельности. За прошедшие годы компания добилась больших успехов и увеличила количество автозаправочных станций до 100 — в честь «Года Гейдара Алиева», объявленного по случаю 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа.

Укрепление бренда «Азпетрол» и расширение его географии до Карабаха является одним из краткосрочных приоритетных направлений плана стратегического развития компании. Модульные АЗС «Азпетрол» уже работают в Зангилане, Гадруте, Суговушане и Физули. Тем самым компания вносит свой вклад в вопрос обеспечения занятости, что является частью программы «Великое возвращение».

Следует отметить, что создание, развитие и успешная деятельность компании «Азпетрол» являются закономерным результатом подписания в 1994 году «Контракта века», что стало возможным в результате работы, проделанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области развития экономики и предпринимательства в Азербайджане, и дало толчок развитию нефтяной промышленности. Цели новой нефтяной стратегии, которая продолжает реализовываться под руководством президента Ильхама Алиева, являются дорожной картой деятельности компании «Азпетрол».

Первая автозаправочная станция компании «Азпетрол» – «Спартак» была открыта 15 июля 1997 года в Баку по адресу: Насиминский район, Московский проспект, 1013-й квартал. В настоящее время компания «Азпетрол» имеет в большинстве экономических зон Азербайджана в общей сложности 98 автозаправочных станций, 2 газозаправочные станции (пропан-бутан), 1 терминал сжиженного природного газа (CNG), обслуживающий пассажироперевозку на общественном транспорте республики и отвечающий самым современным стандартам, 3 нефтебазы для хранения топливной продукции, автобазу для бензовозов, 100 бензовозов для обеспечения непрерывной доставки топлива на автозаправочные станции, автотранспортный участок для легковых автомобилей.

На действующих АЗС функционируют 4 поста по заправке сжатым природным газом, 3 поста по заправке сжиженным газом и 17 постов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, также на большинстве станций действуют общепитовые объекты (кафе, автомойки, маркеты), оказывающие различные услуги.

«Азпетрол» – на пути постоянного развития!