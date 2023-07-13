Июнь 2023 года стал самым жарким в истории

Прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Таким образом был побит температурный рекорд за последние 174 года. Средняя температура воздуха в июне 2023 года оказалась на 1,05 градуса Цельсия выше средних июньских показателей. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом году – тогда температура превышала средние значения на 0,13 градуса.

По оценкам NOAA, 2023 год с большой долей вероятностью окажется среди самым жарких лет в истории наблюдений: по подсчетам климатологов, вероятность, что текущий год войдет в список десяти самых жарких лет, составляет 97%.

Жаркая погода сохраняется на значительной территории Соединенных Штатов. Как сообщает «Голос Америки», в общей сложности местные власти выпустили предупреждения о высокой температуре на территории, где проживают свыше 100 американцев – речь идет о 15 штатах, от Западного побережья страны до Флориды.