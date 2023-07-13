Министр сообщил о росте зарплат на 240%

За короткий период минимальная заработная плата в Азербайджане выросла на 270 процентов, заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.

«Мы также видим такой рост в других направлениях. Все это означает, что государство ежегодно выплачивает уязвимой прослойке населения сумму в 7 миллиардов. Это большая ответственность, которая также принадлежит президенту Ильхаму Алиеву», - добавил министр.