Министр сообщил о росте зарплат на 240%
За короткий период минимальная заработная плата в Азербайджане выросла на 270 процентов, заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.
«Мы также видим такой рост в других направлениях. Все это означает, что государство ежегодно выплачивает уязвимой прослойке населения сумму в 7 миллиардов. Это большая ответственность, которая также принадлежит президенту Ильхаму Алиеву», - добавил министр.
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