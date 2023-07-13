Икрам Нур, автор haqqin.az 11:06

Иранский официоз обвиняет Россию в пренебрежении обязательствами по сделке с истребителями Су-35. Не успел утихнуть скандал, связанный с протестами Ирана по поводу форума «Россия – ССАГПЗ/CCG», как российско-иранские отношения вновь «наступили ногами в жир». На этот раз в связи с обвинениями Москвы Тегераном в ненадлежащем исполнении контракта по поставкам Су-35.

Влиятельная иранская Bourse & Bazaar со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе и аппарате безопасности Ирана написала, что Москва не поставила Ирану крупную партию истребителей Су-35, которую Иран полностью оплатил. По словам ее источников, Тегеран заказал 50 истребителей у Москвы еще во время второго президентского срока Хасана Рухани, который закончился в 2021 году. Российская сторона обещала завершить этот контракт в 2023 году. Но до сих пор иранцы не получили ни одного самолета, а деньги крутятся на счетах российских банков. Масла в огонь в связи с этой ситуацией плеснуло и недавнее заявление командующего ВВС Ирана бригадного генерала Хамида Вахеди: «Что касается закупки истребителей Су-35 [у России], они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в наши эскадрильи». В материале Bourse & Bazaar есть, помимо прочего, два интересных акцента. Во-первых, никто из его собеседников не ожидает, что иранские ВВС получат российские самолеты до конца года. Во-вторых, опрошенные чиновники вообще не уверены, что этот контракт Москвой будет исполнен.

Правда, редактор Amwaj.media Мохаммад Али Шибани в ответ на эту публикацию написал, что статья в Bourse & Bazaar – «полная чушь». В том плане, что, хотя контракт на Су-35 действительно подписан, но никаких денег там еще и не платили. Но чтобы сейчас по этому поводу в Иране кто бы не говорил – скандала не избежать. Поскольку все, что связано с российскими контрактами в сфере военно-технического сотрудничества – для Ирана тема не просто острая, а весьма болезненная. Достаточно вспомнить многолетнюю историю поставки Тегерану комплекса С-300, которая затянулась на почти 10 лет, причем все это время иранские деньги за него зависали в Москве. А ведь это был не единственный случай. Поэтому совершенно не удивительно, что любая заминка в исполнении военных контрактов Москвой вызывает просто нервическую реакцию Тегерана. И, соответственно, упреки в сторону иранских властей, которые, как считает иранская общественность, никогда особых симпатий к Москве не испытывавшая, переоценили качество своих отношений с Россией. Впрочем, это уже традиция: администрацию президента Рухани постоянно ругали за то, что она слишком много усилий тратила на восстановление связей с Западом, а Раиси теперь ругают за то, что он слишком много поставил на связи с Россией и Китаем.