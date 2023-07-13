Сепаратисты продолжают провоцировать

15 июля около 10:00 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.

В результате неотложных мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.