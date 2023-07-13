Сепаратисты продолжают провоцировать
15 июля около 10:00 незаконные армянские вооруженные отряды на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.
В результате неотложных мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.
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