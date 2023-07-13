Началась встреча Пашиняна с Мишелем ВИДЕО
В Брюсселе стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.
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В Брюсселе стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.
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