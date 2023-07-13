Fitch спрогнозировало инфляцию в Азербайджане

Рейтинговое агентство Fitch Solutions обнародовало прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 2023 год.

Согласно отчету, Fitch Solutions установило июньский прогноз роста реального ВВП на уровне 3,53%.

Fitch Solutions вновь определило годовой прогноз инфляции в Азербайджане на 2023 год в размере 11,50%. Агентство совместно с Bloomberg Consensus повысило прогноз по инфляции с 9,20% до 10,35%.