Российская чиновница передавала секретные данные ВСУ

На сотрудницу администрации российского города Углич возбуждено дело по статье «Террористический акт». По версии следователей, она передавала представителям ВСУ данные о стратегически важных объектах города.

14 июля российские следователи задержали 35-летнюю Веронику Н. Следователи считают, что после начала войны девушка открыто поддерживала «Азов», агитировала за оказание помощи украинским военным и даже передавала представителям ВСУ информацию о стратегически важных объектах города.

Теперь на девушку возбуждено уголовное дело по покушению на теракт (совершённый группой лиц по предварительному сговору).