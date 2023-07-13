Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 12:15

Весь мир - театр, а люди в нем – актеры. А мир российской экономики и его обитатели - театр втройне, о чем свидетельствует недавнее выступление Набиуллиной на сцене Мариинки. Нет, шекспировских страстей там не было вовсе, зато скрытой интриги (при внешнем академизме и благостности) – выше крыши этого знаменитого петербургского храма искусств. Поразительные, достойные самого дотошного изучения тезисы прозвучали из уст главы ЦБ в ходе пленарного заседания финансового конгресса. Например, что рисков для финансовой стабильности сейчас не наблюдается.

Хуже только в Африке и Аргентине Позвольте, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, а как же биржевой обвал национальной валюты в первую неделю июля до 93 за доллар и 102 за евро? По динамике курса рубль вошел в топ мирового антирейтинга слабейших валют: хуже дела оказались только в нескольких африканских странах и в Аргентине, где песо подешевел за год более чем вдвое. Да, вы абсолютно справедливо призываете смотреть прежде всего на динамику внешней торговли, которая «во многом определяет движение курса». Действительно, объемы экспорта и экспортной выручки сокращаются, импорт дорожает, общий спрос на доллары и евро в России растет, их нехватка (помимо прочего) приводит в итоге к ослаблению рубля. Но ведь это только часть картины! И что, скажите на милость, означает ваш призыв не строить «теории заговора» по поводу происходящего? Не порождает ли он вполне обоснованные подозрения в обратном, не усиливает ли тревогу среди предпринимателей, инвесторов, населения? Ведь не секрет, что ситуация архивыгодна Минфину, которому надо где-то изыскивать деньги на финансирование бюджетного дефицита. За июнь зияющая дыра в казне сократилась на 816 млрд рублей, составив по итогам первого полугодия 2,6 трлн рублей. Природа достижения в целом понятна: с одной стороны, ведомство Силуанова добилось его за счет средств ФНБ, а с другой, - за счет более дешевой и объемной рублевой массы, которая упрощает задачу наполнения бюджета. Соответственно, хочется понять: нет ли тут негласного консенсуса между двумя столпами финансовой системы РФ? Удивляет хотя бы то, что Набиуллина даже не намекнула на потенциальную возможность поддержки нацвалюты. Если это не намеренное бездействие, то что тогда? Да, согласно традиционным уверениям Центробанка, регулятор не занимается искусственной корректировкой курса, занимаясь лишь таргетированием инфляции. Мол, «плавающий курс – безусловное благо для экономики». Однако можно вспомнить хотя бы ковидный 2020 год: когда доллар вплотную подошел к отметке 81, ЦБ объявил о масштабной продаже валюты на рынке (валютные интервенции), что позволило стабилизировать ситуацию. А в феврале-марте 2022-го ЦБ, во-первых, поднял ключевую ставку до запредельных 20%, во-вторых, ввел жесточайшие ограничения на операции с наличными иностранными дензнаками. Что в итоге обернулось аномальным, неудержимым и безрадостным для Минфина укреплением рубля до 55-60 за доллар летом 2022 года. К слову, сам Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, причитающейся резидентам в рамках внешнеторговых договоров. Год назад, в отличие от сегодняшнего дня, противоречия между двумя ведомствами определенно были: усиление рубля раздражало Минфин, а ЦБ относился к этому совершенно спокойно.

Почему бездействуют ЦБ и Минфин «Нельзя отрицать причинно-следственные связи. Налицо очень серьезное ухудшение торгово-платежного баланса: по сравнению с первым полугодием 2022 года положительное сальдо снизилось почти в пять раз – со $123.8 млрд до $22,8 млрд, - говорит доктор экономических наук, директор «Центра исследований постиндустриального общества» Владислав Иноземцев. – Плохо то, что экспортная выручка поступает в страну не столько в долларах и евро (как год назад), сколько в виде огромного количества разного рода неадекватных «заменителей». Это и китайский юань, и индийская рупия, и дирхам ОАЭ. Соответственно, приток западной твердой валюты на биржу серьезно сократился. А мятеж Пригожина усилил не только спрос на нее со стороны граждан и частного бизнеса, но еще и общие панические настроения. История с рублем февраля-марта прошлого года во многом повторяется сегодня. Конечно, градус тревоги необходимо снижать, однако по какой-то причине Центробанк и Минфин этого не делают. Видимо, надеясь, что всё рассосется само собой. В высшей степени странное поведение. Мы помним, как Набиуллина с Силуановым, которые сегодня разглагольствуют об объективных законах рынка, в марте 2022-го приняли меры, моментально погасившие валютно-спекулятивную лихорадку». Задача состоит не в том, чтобы вернуть курс рубля к отметке в 70 за доллар, а в том, чтобы не допустить масштабной паники. Люди должны видеть, что монетарные власти осознают всю степень угроз, полны решимости что-то делать или хотя бы не брезгуют прибегать к словесным интервенциям. Ничего такого не происходит, констатирует Иноземцев. Причем ситуация сегодня во многом хуже мартовской, 2022 года: тогда были бешеные цены на нефть и газ, стабильный спрос на российское сырье со стороны Европы (куда поставки шли в любых объемах), колоссальный профицит торгового баланса. На этом фоне государство обязало экспортеров продавать 80% валютной выручки, ввело запрет на вывоз капитала и даже на покупку наличной валюты. А сейчас, в июне 2023 года, при кардинально сократившемся торговом сальдо никто не препятствует компаниям и частным лицам выводить из страны доллары и евро. Действительно, валютной ликвидности становится в России все меньше. Причем спрос на нее формируют далеко не только импортеры, зарубежные поставщики товаров. Личные сбережения граждан, сконвертированные в доллары и евро, оседают в виде розничных депозитов за границей – в банках центральноазиатских республик СНГ, Грузии и Турции. По данным Bloomberg, только за год объем выведенных физлицами средств вырос на $43,5 млрд, составив около $64 млрд. Отчасти эти переводы используются для финансирования расходов в зарубежных поездках и при оплате импорта товаров и услуг, однако во многом они «отражают тенденцию к росту сбережений в иностранных инструментах», отмечает ЦБ в своем обзоре. Еще один значимый факт: только в июне банки выдали россиянам рекордные 1,5 трлн рублей кредитов. Это говорит о росте потребления, о том, что люди покупают больше товаров, в том числе импортных. В результате внутри страны усиливается спрос на валюту, которая нужна для наращивания поставок из-за рубежа.