США отправляют истребители F-16 в Персидский залив

Соединенные Штаты Америки наращивают использование истребителей вокруг стратегического Ормузского пролива для защиты кораблей от захвата Ираном. Для этого Пентагон решил направить F-16 в регион Персидского залива, сообщает Associated Press.

Высокопоставленный представитель Минобороны США в беседе с журналистами сказал, что в эти выходные Штаты направят истребители F-16 для усиления штурмовиков A-10, которые патрулируют регион Персидского залива более недели.

Отмечается, что этот шаг был предпринят после инцидента на прошлой неделе, когда Иран предпринял попытку захватить два нефтяных танкера у пролива, открыв огонь по одному из них.

Тогда ВМС США заявили, что в обоих случаях иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл ракетный эсминец USS McFaul.