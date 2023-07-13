Все больше российских офицеров выражают недовольство касательно военного руководства РФ. Критика направлена на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка проанализировала ситуацию с увольнением российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й российской армии на Запорожском направлении.

По данным разведки, это событие особенно привлекает внимание, потому что Попова уволили не из-за плохих результатов на поле боя, а из-за критики Шойгу. Комментарии российского генерала свидетельствуют о серьезном недовольстве среди офицеров армии РФ.

При этом разведка подчеркнула, что высказывания Попова во многом перекликаются с заявлениями главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", - говорится в сообщении.