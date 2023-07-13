Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются грозы, будет дуть усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 26-30° тепла.

В регионах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20° тепла.