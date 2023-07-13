Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:26

Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщает AFP со ссылкой на Реджепа Эрдогана. После передачи Анкарой интернированных «азовцев» Украине, по российским новостным лентам с вороньим карканьем полетели намеки на то, теперь-то Турция «получит по полной», Владимир Путин такого Реджепу Эрдогану не спустит и его «мстя будет ужасной». Официальные лица делали многозначительные намеки. Дмитрий Песков назвал возвращение командиров «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой, хотя никаких договоренностей никогда не было. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» «нехорошо характеризует турецкую сторону».

А близкая к Кремлю Z-общественность и вовсе не сдерживалась. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана. Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать нельзя. События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», - заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Как выяснилось, все они поторопились, все стартовали раньше времени. Не прошло и двух дней, как выяснилось, что российские власти не планируют ответных мер в отношении Турции, которая в нарушение договоренностей передала Киеву командиров батальона «Азов», начала строительство на украинской территории завода беспилотников Bayraktar и поддержала членство Украины в НАТО. Более того, еще спустя сутки стало известно, что Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, хотя сейчас Москва начинает, как обычно, врать и запутывать, говоря, что еще не все решено, еще не все разрешено, и последнего слова Кремль еще не сказал. Но кто ж ему поверит, после такого количества, мягко скажем, недостоверной информации, которую он буквально изливает из себя всякий раз, когда кто-то из его «говорящих голов» открывает рот.