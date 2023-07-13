Эрдоган додавил Путина главная тема
Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщает AFP со ссылкой на Реджепа Эрдогана.
После передачи Анкарой интернированных «азовцев» Украине, по российским новостным лентам с вороньим карканьем полетели намеки на то, теперь-то Турция «получит по полной», Владимир Путин такого Реджепу Эрдогану не спустит и его «мстя будет ужасной».
Официальные лица делали многозначительные намеки. Дмитрий Песков назвал возвращение командиров «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой, хотя никаких договоренностей никогда не было. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» «нехорошо характеризует турецкую сторону».
А близкая к Кремлю Z-общественность и вовсе не сдерживалась. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана. Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать нельзя. События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», - заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Как выяснилось, все они поторопились, все стартовали раньше времени. Не прошло и двух дней, как выяснилось, что российские власти не планируют ответных мер в отношении Турции, которая в нарушение договоренностей передала Киеву командиров батальона «Азов», начала строительство на украинской территории завода беспилотников Bayraktar и поддержала членство Украины в НАТО.
Более того, еще спустя сутки стало известно, что Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, хотя сейчас Москва начинает, как обычно, врать и запутывать, говоря, что еще не все решено, еще не все разрешено, и последнего слова Кремль еще не сказал. Но кто ж ему поверит, после такого количества, мягко скажем, недостоверной информации, которую он буквально изливает из себя всякий раз, когда кто-то из его «говорящих голов» открывает рот.
Так что, с большой долей уверенности можно говорить о том, что Владимир Путин в очередной раз отыграл назад, и зерновой сделке на условиях турецкого президента – быть. Но давайте прямо скажем - а что ему оставалось?
Турция для России сегодня - практически единственный канал «параллельного экспорта». Она контролирует проливы. Она гарантирует безопасность российского хаба на Ближнем Востоке и в Африке – сирийского Хмеймима. Она непрямо участвует в гарантиях договора по Карабаху. Турция обладает значительным влиянием во всей Центральной Азии, причем – непрерывно, в буквальном смысле этого слова – ежедневно его наращивает. Турция - единственная страна НАТО, которая еще не поддержала своим немалым военным потенциалом ВСУ, но вполне в состоянии пересмотреть этот вопрос.
Прибавьте к этому влияние турок в российском Поволжье, в частности - в Татарстане, а также возможности работать с крымскими татарами. А на другой стороне – «зерновая сделка», непонятно зачем и непонятно как заключенная. Что должен был выбрать Владимир Путин? Ответ, думаю, очевиден.
Называя вещи своими именами, диалог Анкара-Москва давно уже перешел в плоскость «у кого больше набор угроз для партнера». Как видим – таких козырей у Реджепа Эрдогана с избытком. И с каждым неудачным ходом Москвы их коллекция пополняется. И турецкая сторона ни разу не упустила случая ее пополнить.
Любой диалог с Москвой сейчас строится на балансе угроз – и всякий раз у Эрдогана их оказывается больше, что дает ему уникальную возможность раз за разом склонять Кремль к выгодным для Анкары решениям. Так и теперь – Москве остается только что-то невнятно бормотать в отношении «зерновой сделки», но в душе она уже с ней согласилась на условиях, которые продиктовал Владимиру Путину Реджеп Эрдоган.