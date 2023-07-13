Эрдоган додавил Путина главная тема

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, сообщает AFP со ссылкой на Реджепа Эрдогана.

После передачи Анкарой интернированных «азовцев» Украине, по российским новостным лентам с вороньим карканьем полетели намеки на то, теперь-то Турция «получит по полной», Владимир Путин такого Реджепу Эрдогану не спустит и его «мстя будет ужасной».

Официальные лица делали многозначительные намеки. Дмитрий Песков назвал возвращение командиров «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой, хотя никаких договоренностей никогда не было. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» «нехорошо характеризует турецкую сторону».

С большой долей уверенности можно говорить о том, что Владимир Путин в очередной раз отыграл назад, и зерновой сделке на условиях турецкого президента – быть

А близкая к Кремлю Z-общественность и вовсе не сдерживалась. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ, влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана. Подобное поведение иначе как ударом в спину назвать нельзя. События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», - заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Как выяснилось, все они поторопились, все стартовали раньше времени. Не прошло и двух дней, как выяснилось, что российские власти не планируют ответных мер в отношении Турции, которая в нарушение договоренностей передала Киеву командиров батальона «Азов», начала строительство на украинской территории завода беспилотников Bayraktar и поддержала членство Украины в НАТО.

Более того, еще спустя сутки стало известно, что Владимир Путин согласился на продление зерновой сделки, хотя сейчас Москва начинает, как обычно, врать и запутывать, говоря, что еще не все решено, еще не все разрешено, и последнего слова Кремль еще не сказал. Но кто ж ему поверит, после такого количества, мягко скажем, недостоверной информации, которую он буквально изливает из себя всякий раз, когда кто-то из его «говорящих голов» открывает рот.

Москве остается только что-то невнятно бормотать в отношении «зерновой сделки», но в душе она уже с ней согласилась на условиях, которые продиктовал Владимиру Путину Реджеп Эрдоган

Так что, с большой долей уверенности можно говорить о том, что Владимир Путин в очередной раз отыграл назад, и зерновой сделке на условиях турецкого президента – быть. Но давайте прямо скажем - а что ему оставалось?

Турция для России сегодня - практически единственный канал «параллельного экспорта». Она контролирует проливы. Она гарантирует безопасность российского хаба на Ближнем Востоке и в Африке – сирийского Хмеймима. Она непрямо участвует в гарантиях договора по Карабаху. Турция обладает значительным влиянием во всей Центральной Азии, причем – непрерывно, в буквальном смысле этого слова – ежедневно его наращивает. Турция - единственная страна НАТО, которая еще не поддержала своим немалым военным потенциалом ВСУ, но вполне в состоянии пересмотреть этот вопрос.

Прибавьте к этому влияние турок в российском Поволжье, в частности - в Татарстане, а также возможности работать с крымскими татарами. А на другой стороне – «зерновая сделка», непонятно зачем и непонятно как заключенная. Что должен был выбрать Владимир Путин? Ответ, думаю, очевиден.

Называя вещи своими именами, диалог Анкара-Москва давно уже перешел в плоскость «у кого больше набор угроз для партнера». Как видим – таких козырей у Реджепа Эрдогана с избытком. И с каждым неудачным ходом Москвы их коллекция пополняется. И турецкая сторона ни разу не упустила случая ее пополнить.

Любой диалог с Москвой сейчас строится на балансе угроз – и всякий раз у Эрдогана их оказывается больше, что дает ему уникальную возможность раз за разом склонять Кремль к выгодным для Анкары решениям. Так и теперь – Москве остается только что-то невнятно бормотать в отношении «зерновой сделки», но в душе она уже с ней согласилась на условиях, которые продиктовал Владимиру Путину Реджеп Эрдоган.