Президент ЮАР попытается уговорить Путина не приезжать

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рафамоса воспользуется встречей на саммите Россия – Африка в конце июля в Санкт-Петербурге, чтобы отговорить своего российского коллегу Владимира Путина приехать на встречу стран БРИКС в Йоханнесбург, пишет Financial Times.

Сложности с визитом российского президента в Южную Африку связаны с ордером Международного уголовного суда на арест Путина.

ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает её исполнять решения МУС и арестовать Путина по приезде. Рафамоса напрямую разговаривает с президентом России по проблеме МУС, сообщил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Подробностей переговоров он не раскрыл.